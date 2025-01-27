Как получить ВНЖ Бали: виза D12, КИТАС инвестора и КИТАС удаленного сотрудника

Если вы мечтаете о жизни на Бали, одном из самых популярных туристических направлений в мире, то получить ВНЖ Бали — это один из важнейших шагов. ВНЖ (временный вид на жительство) предоставляет возможность легально жить на острове, работать, заниматься бизнесом и наслаждаться всеми преимуществами пребывания в Индонезии. Существует несколько типов виз, которые дают право на получение ВНЖ Бали, и в этой статье мы подробно расскажем о наиболее популярных вариантах: визе D12, КИТАС инвестора и КИТАС удаленного сотрудника.

Получить ВНЖ на Бали можно по визе D12

Виза D12 на Бали является специальным типом визы, предназначенным для иностранных граждан, которые хотят длительно проживать на территории Индонезии. Однако важно понимать, что виза D12 не является «автоматическим» ВНЖ, а представляет собой специальную визу для временного проживания, которая в дальнейшем может привести к получению временного вида на жительство (ВНЖ) или даже постоянного. Это один из самых популярных способов для тех, кто хочет не просто туристически посетить остров, а провести на нем значительное время.

Виза D12 — это виза, которая позволяет иностранцам находиться в Индонезии на срок до 1-2 лет (в зависимости от типа визы). В отличие от туристической визы, которая позволяет находиться в стране ограниченное количество времени, виза D12 дает право на продление и, в будущем, возможность получить временный вид на жительство или КИТАС (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Виза D12 имеет несколько ключевых целей:

Проживание в Индонезии длительный срок: в течении 1-2 лет можно проживать до 180 дней за одно помещение страны. Для сравнения, по визе b211 вы можете находиться максимум 180 дней, но продлевать визу нужно каждые 2 месяца по 60 дней продление. В течении 180 дней никаких продлений не требуется. По истечении 180 дневного срока вы обязаны покинуть Индонезию, но вы можете просто вылететь в другую страну и влететь обратно, открыв новый 180-днейвный период. При этом, никаких дополнительных оформлений не потребуется. Это удобно.

Как получить визу D12 для получения ВНЖ Бали?

Для того чтобы получить ВНЖ Бали через визу D12, необходимо выполнить несколько шагов. Важно помнить, что виза D12 предназначена для временного проживания в Индонезии и требует выполнения ряда обязательных условий.

Шаги для получения визы D12:

Подача заявления в консульство Индонезии. Чтобы подать заявление на визу D12, вам необходимо обратиться в консульство Индонезии в вашей стране. Вам потребуется подготовить пакет документов, который может включать: Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев).

Приглашение от местной компании.

Подтверждение финансовой состоятельности (доказательства наличия средств для проживания).

Медицинская страховка, действующая на территории Индонезии.

Доказательства целей вашего пребывания в Индонезии (например, документы на аренду жилья, регистрация бизнеса или работа с индонезийскими компаниями). Финансовые требования для визы D12. Одним из важнейших требований является подтверждение вашей финансовой состоятельности. Ожидается, что у вас должно быть достаточно средств для проживания на Бали. Размер необходимых средств может варьироваться в зависимости от типа визы и места проживания, но в среднем вам понадобится не менее 1 500-2 000 долларов США на месяц. Медицинская страховка. Визовый процесс требует наличия действующей медицинской страховки. Это важное условие для того, чтобы вам было предоставлено разрешение на проживание в Индонезии, а также для обеспечения вашего здоровья в случае экстренной ситуации.

Если упростить, то от вас потребуется:

Фото загранпаспорта.

Селфи для фото на анкету.

ВСЁ. Да, конечно требуется куча условий и документов, но этим всем занимается агент. От вас только предоставить фотки через мессенджер, оплатить визу и немного подождать.

Виза D12 — отличный выбор для тех, кто планирует провести продолжительный период на Бали и не ограничиваться туристическими визами. Это идеально подходит для предпринимателей, фрилансеров и тем, кто едет на Бали, например, на зимовку.

Как получить ВНЖ Бали через КИТАС инвестора

КИТАС инвестора (Kartu Izin Tinggal Terbatas) — это временный вид на жительство, предназначенный для иностранных инвесторов, которые хотят жить и работать в Индонезии, в том числе на Бали. Этот тип визы даёт право на долгосрочное пребывание в стране для людей, которые инвестируют в экономику Индонезии, особенно через создание бизнеса. Важно, что для того, чтобы получить КИТАС инвестора, необходимо открыть компанию в Индонезии, и лучшим вариантом для иностранных инвесторов является компания типа PT PMA (Penanaman Modal Asing).

КИТАС инвестора предоставляется иностранным гражданам, которые инвестируют в индонезийскую экономику и хотят вести свой бизнес на долгосрочной основе. Этот тип вида на жительство дает не только право на пребывание в Индонезии, но и право работать в своем бизнесе. Важный момент — для получения этого вида на жительство нужно иметь действующую компанию, зарегистрированную в Индонезии, и быть её владельцем или менеджером.

Суть получения КИТАС инвестора заключается в том, что данный статус предоставляет инвестору не только право проживать на территории Индонезии, но и возможность активно развивать бизнес, привлекать капитал, а также осуществлять бизнес-операции в стране.

Открытие PT PMA для получения КИТАС

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Для получения КИТАС инвестора необходимо открыть компанию в Индонезии, и лучшим вариантом для иностранных инвесторов является PT PMA (Penanaman Modal Asing). Это специальная форма индонезийской компании, которая предназначена для иностранных инвесторов, желающих вести бизнес на территории страны. PT PMA — это форма компании, которая позволяет иностранцам 100% владеть бизнесом, в отличие от обычных местных компаний, где существует ограничение на долю иностранцев.

Шаги для открытия PT PMA компании:

Регистрация компании в Индонезии:

Выбор отрасли и бизнес-плана : Прежде чем начать процесс регистрации компании, необходимо определиться с видом деятельности и бизнес-планом. Важно учитывать требования и законы страны, а также стратегии, которые помогут вашему бизнесу успешно развиваться.

: Прежде чем начать процесс регистрации компании, необходимо определиться с видом деятельности и бизнес-планом. Важно учитывать требования и законы страны, а также стратегии, которые помогут вашему бизнесу успешно развиваться. Открытие счета в банке : Для регистрации компании нужно открыть банковский счёт на имя компании в индонезийском банке. На счету должен быть минимальный капитал, который зависит от типа бизнеса, но обычно эта сумма составляет не менее 1 миллиард индонезийских рупий.

: Для регистрации компании нужно открыть банковский счёт на имя компании в индонезийском банке. На счету должен быть минимальный капитал, который зависит от типа бизнеса, но обычно эта сумма составляет не менее 1 миллиард индонезийских рупий. Регистрация компании: Необходимо зарегистрировать компанию в Министерстве юстиции Индонезии (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Вы получите свидетельство о регистрации компании (SKU). Документы для регистрации PT PMA. Для регистрации компании потребуется подготовить следующие документы: Паспорт инвестора (для иностранного учредителя).

Доказательства финансовой состоятельности (инвестиционные средства).

Бизнес-план и описание видов деятельности.

Договор аренды офиса или место расположения компании.

Заявление о назначении директоров и акционеров компании. Получение лицензии на работу. После регистрации компании вам нужно будет подать заявление на получение всех необходимых лицензий на ведение бизнеса в Индонезии. В зависимости от типа бизнеса, лицензия может быть получена в разных государственных органах, например, Министерстве торговли или Министерстве труда. Получение КИТАС инвестора. После того как ваша PT PMA компания будет зарегистрирована, и вы получите все разрешения на работу, вы можете подать заявление на КИТАС инвестора. Этот процесс включает в себя подачу документов в миграционную службу Индонезии. Для этого вам понадобится: Доказательства того, что вы являетесь владельцем или генеральным директором PT PMA компании.

Показания о финансах компании и подтверждение вашей роли в бизнесе.

Документы, подтверждающие источник ваших инвестиций.

После подачи документов в миграционную службу, ваш запрос будет рассмотрен, и если все будет в порядке, вы получите КИТАС инвестора на срок 1 год с возможностью продления.

Наш визовый центр на Бали занимается оформлением КИТАС под ключ, регистрацией компаний и их бухгалтерским сопровождением. Если вам необходимо оформить КИТАС инвестора E28A, то обращайтесь в проверенную компанию BALI LOVE CONSULTIG:

Преимущества КИТАС инвестора

Полное владение компанией. Как иностранный инвестор, вы имеете право на 100% владение вашей компанией PT PMA. Это позволяет вам контролировать бизнес без необходимости сотрудничать с местными партнерами. Легальность работы. КИТАС инвестора даёт вам право не только жить на Бали, но и управлять бизнесом, нанимать сотрудников и развивать компанию. Продление КИТАС. КИТАС инвестора можно продлевать, что позволяет вам жить и работать в Индонезии на длительный срок. Бизнес-возможности. Открытие PT PMA и получение КИТАС инвестора открывает доступ к различным возможностям для ведения бизнеса в Индонезии, включая привлечение капитала, расширение бизнеса и партнёрство с местными и международными компаниями.

Ограничение: учредитель компании НЕ может работать сам у себя. Например, стоять за стойкой регистрации или варить суп на кухне — этот труд может выполнять только местный индонезиец или человек, у которого есть рабочий КИТАС. Управлять компанией можно, выполнять работу нельзя.

Процесс открытия PT PMA и получения КИТАС инвестора может занять до 1 месяца. В среднем у нас:

Открытие компании / регистрация PT PMA — 14 рабочих дней. Оформление КИТАС — 14 рабочих дней.

Возможно ли самостоятельное оформление КИТАС и регистрация компании? НЕТ. Дальше можете не гуглить. Все упирается в агента, который выступит вашим спонсором. Без спонсора вам никто ничего не откроет. Так или иначе, вам остаётся только выбрать хорошего агента, которые сделает все быстро и правильно.

КИТАС удаленного сотрудника в Индонезии E33G

Получить ВНЖ Бали можно через КИТАС удаленного сотрудника (Kartu Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja Jarak Jauh) — это один из типов временного вида на жительство в Индонезии, специально предназначенный для цифровых кочевников и удаленных сотрудников. Этот вид на жительство стал особенно популярным среди людей, работающих онлайн, поскольку позволяет легально жить и работать на Бали или в других регионах Индонезии, не имея физического офисного рабочего места.

С помощью КИТАС удаленного сотрудника можно жить на Бали, наслаждаться его прекрасными пляжами, культурой и атмосферой, при этом продолжая работать на компанию или над проектами, находясь за пределами родной страны. Этот тип визы стал особенно привлекательным для людей, которые не привязаны к одному месту и могут работать удаленно, будь то фрилансеры, стартаперы или сотрудники международных компаний.

Кто может получить ВНЖ Бали КИТАС удаленного сотрудника?

Чтобы получить КИТАС удаленного сотрудника, необходимо соблюдать несколько условий:

Удаленная работа: ваша работа должна быть полностью удаленной, то есть не привязана к офису или постоянному физическому присутствию в другой стране. Работа на иностранную компанию: заявитель должен работать на компанию, зарегистрированную за пределами Индонезии. Это может быть работа в международной компании или фриланс. Доказательство дохода: требуется подтвердить наличие стабильного дохода, чтобы вы могли поддерживать себя и свой образ жизни на Бали.

Таким образом, КИТАС удаленного сотрудника подходит не только для фрилансеров, но и для тех, кто работает на зарубежную компанию и не обязуется пребывать в офисе.

Как получить КИТАС удаленного сотрудника?

Процесс получения КИТАС удаленного сотрудника достаточно прямолинеен, но требует выполнения определенных шагов. Рассмотрим процесс получения этой визы:

Подготовка необходимых документов: Паспорт, действующий минимум еще 6 месяцев.

Доказательство удаленной работы. Это может быть контракт с компанией, письма-подтверждения от работодателя или доказательства фриланс-деятельности (например, соглашения с клиентами или результаты работы).

Это может быть контракт с компанией, письма-подтверждения от работодателя или доказательства фриланс-деятельности (например, соглашения с клиентами или результаты работы). Финансовое обеспечение. Нужно подтвердить стабильный доход. Обычно это справки о доходах или банковские выписки, которые показывают, что заявитель способен поддерживать себя на территории Индонезии. Подбор агента. Процесс НЕВОЗМОЖНО пройти самостоятельно. Точнее возможно, но лишь в теории. На практике без спонсорского письма от компании, зарегистрированной в Индонезии, никакой КИТАС вы не получите и точка. Рекомендуется пользоваться услугами именно индонезийских компаний, а не посредников в РФ, которые толком не знают, что делать и несут ваши документы, например к нам в Bali Love, только платите вы за это x2 денег. Подача заявления в миграционную службу. Агент подает все сам в миграционную службу Индонезии, вы просто ждете и получаете электронное разрешение. Важно, чтобы все документы были правильно оформлены и поданы в миграционную службу Индонезии. Заявка будет рассмотрена и вы получите КИТАС удаленного сотрудника на срок до 1 года. Виза может быть продлена при соблюдении всех условий.

Преимущества КИТАС для удаленных сотрудников

КИТАС удаленного сотрудника предоставляет несколько важных преимуществ для тех, кто решает жить и работать на Бали или в других частях Индонезии:

Легальное пребывание. Этот тип визы позволяет легально находиться в Индонезии на длительный срок, избегая необходимости ежегодных визитов в консульство для продления визы. Гибкость работы. Вы не ограничены работой в офисе или традиционном рабочем графике. Это идеальное решение для тех, кто хочет работать удаленно и путешествовать. Налоги. При использовании КИТАС удаленного сотрудника на Бали вы не обязаны платить индонезийские налоги на доходы, получаемые за рубежом (если ваш основной доход идет от зарубежных источников), что является одним из значительных преимуществ. Бали как база для цифровых кочевников. Бали — это популярное место среди цифровых кочевников благодаря своей инфраструктуре, множеству коворкингов, удобствам для фрилансеров и возможности наслаждаться отличным климатом и культурой. Продление визы. Виза может быть продлена, что позволяет оставаться в Индонезии на длительный срок без необходимости постоянного выезда.

Условия работы и жизни на Бали для удаленных сотрудников

На Бали существуют удобные условия для удаленных сотрудников, и это делает его одним из самых привлекательных направлений для цифровых кочевников. Например:

Коворкинги. На Бали множество современных коворкингов, где удаленные сотрудники могут работать, общаться с коллегами и другими кочевниками.

На Бали множество современных коворкингов, где удаленные сотрудники могут работать, общаться с коллегами и другими кочевниками. Интернет и инфраструктура. На Бали доступен стабильный интернет, что делает работу онлайн комфортной.

На Бали доступен стабильный интернет, что делает работу онлайн комфортной. Сообщество. Вы можете легко встретить людей с похожими интересами, познакомиться с фрилансерами и предпринимателями, работающими в других странах.

Вы можете легко встретить людей с похожими интересами, познакомиться с фрилансерами и предпринимателями, работающими в других странах. Климат и культура. Бали предлагает потрясающий климат, красивые пляжи и уникальную культуру, что делает его отличным местом для жизни и работы.

КИТАС удаленного сотрудника обычно выдается на срок до 1 года, с возможностью продления. С учетом того, что этот тип визы является временным видом на жительство, необходимо будет регулярно обновлять его, но процесс продления обычно не вызывает сложностей при соблюдении всех условий.

Как выбрать подходящую визу для получения ВНЖ Бали?

Выбор типа визы зависит от ваших целей. Если вы хотите инвестировать в местный бизнес, то КИТАС инвестора будет отличным вариантом. Если ваша цель — работать удаленно, то стоит обратить внимание на КИТАС удаленного сотрудника. Для тех, кто просто хочет жить в Индонезии, подойдет виза D12.

Процесс получения ВНЖ Бали через любой из этих типов виз не является слишком сложным, но требует внимания к деталям. Важно заранее подготовить все необходимые документы и доказательства вашей финансовой состоятельности.

Получить ВНЖ Бали возможно несколькими путями, в зависимости от ваших целей. Виза D12, КИТАС инвестора и КИТАС удаленного сотрудника — это три основных варианта для тех, кто хочет жить на Бали на длительный срок. Каждый из этих типов виз имеет свои особенности и требования, но все они дают возможность наслаждаться жизнью на этом уникальном острове. Подготовьтесь к процессу получения ВНЖ Бали, собирайте необходимые документы, и вскоре вы сможете жить и работать на одном из самых красивых островов мира.

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