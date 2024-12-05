Как открыть бизнес на Бали PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing)

Индонезия, и особенно её жемчужина — остров Бали, стала одним из самых привлекательных направлений для иностранных инвестиций. Прекрасные природные условия, развитая инфраструктура и открытость для бизнеса делают Бали идеальным местом для реализации коммерческих идей. Однако перед тем как открыть бизнес на Бали, важно понимать местное законодательство и требования к иностранным компаниям.

В этой статье мы подробно разберем, как иностранцы могут зарегистрировать компанию PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing), какие преимущества даёт этот формат бизнеса и какие шаги нужно предпринять для успешного старта.

Если вы планируете открыть бизнес на Бали, то делать это стоит при помощи компании, которая находится непосредственно на острове. Наша компания BALI LOVE — это визовый центр, который официально зарегистрирован на Бали, поэтому мы поможем гарантированно открыть бизнес на территории Индонезии по всем правилам, а также оформить КИТАС (разрешение на временное проживание), а впоследствии и КИТАП (разрешение на постоянное проживание) для инвесторов. Узнайте подробности на консультации:

Почему стоит открыть бизнес на Бали?

Растущий рынок. Бали ежегодно привлекает миллионы туристов, что создаёт огромные возможности для бизнеса, связанного с гостеприимством, услугами и развлечениями. Благоприятные условия для инвестиций. Индонезия активно поддерживает иностранных инвесторов, упрощая процедуры регистрации и снижая ограничения на владение бизнесом. Уникальный стиль жизни. Бали предлагает идеальный баланс между работой и отдыхом, что делает его привлекательным местом для предпринимателей.

Что такое PT PMA и зачем он нужен?

PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) — это общество с ограниченной ответственностью с прямыми иностранными инвестициями. Оно создано специально для иностранных граждан и компаний, желающих вести бизнес в Индонезии. Компания может полностью или частично принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям.

Ключевые особенности PT PMA:

Иностранные инвесторы могут владеть до 100% бизнеса (в зависимости от отрасли).

Предоставляет правовую основу для ведения коммерческой деятельности.

Позволяет получить инвесторский KITAS (разрешение на пребывание) на 2 года.

Открывает доступ к правам на покупку недвижимости и активов на имя компании.

Обязана соблюдать регуляции отрицательного инвестиционного списка (Negative Investment List, DNI), который регулирует иностранные инвестиции в определённые отрасли.

Если вы хотите открыть бизнес на Бали, регистрация PT PMA — это обязательный шаг.

Требования для создания PT PMA

1. Оплаченный капитал

Минимальная сумма оплаченного уставного капитала составляет 10 миллиардов индонезийских рупий (около $700 000). Однако важно знать, что эту сумму можно вносить постепенно, по мере развития бизнеса.

2. Структура компании

Каждая PT PMA должна включать:

Двух акционеров : это могут быть физические лица или корпоративные структуры.

: это могут быть физические лица или корпоративные структуры. Директора : лицо, управляющее компанией.

: лицо, управляющее компанией. Комиссара: представитель, контролирующий деятельность компании.

3. Бизнес-адрес

Для регистрации компании потребуется юридический адрес. Это может быть офис, помещение под аренду или виртуальный офис, если ваш бизнес не требует физического присутствия.

Как открыть бизнес на Бали: инструкция для инвесторов

Если вы решили открыть бизнес на Бали, следуйте этим этапам:

Шаг 1: Учредительный договор

Первым шагом является составление учредительных документов. На этом этапе важно:

Выбрать название компании (обычно три слова).

Определить бизнес-направления (до 5 видов деятельности).

Согласовать максимальный процент иностранной собственности в соответствии с правилами.

Шаг 2: Получение налогового номера (NPWP)

После создания компании необходимо зарегистрироваться в налоговой службе и получить идентификационный номер налогоплательщика (NPWP).

Шаг 3: Регистрация NIB (Nomor Induk Berusaha)

Следующий этап — регистрация компании в Единой системе подачи заявок (One Single Submission).

NIB (идентификационный номер компании) предоставляет:

Лицензию на импорт.

Таможенный номер.

Регистрационный номер компании.

Шаг 4: Получение операционной лицензии (для некоторых видов бизнеса)

Для некоторых видов бизнеса требуется дополнительное лицензирование, например, лицензия на торговлю, работу с окружающей средой или оказание консалтинговых услуг.

Сколько времени занимает регистрация компании на Бали?

Ранее процесс регистрации мог занимать до 10 недель, но благодаря централизованной системе OSS, он сократился до 1–2 недель для большинства направлений.

Преимущества PT PMA для иностранных инвесторов

Полное владение бизнесом. Теперь вы можете владеть компанией на 100%, что упрощает управление и принятие решений. Доступ к KITAS для инвесторов. Регистрация PT PMA позволяет генеральному директору или комиссару получить инвесторскую визу (KITAS) на 2 года. Упрощение налогового администрирования. Система OSS автоматически подключает бизнес к государственной системе налогообложения, что упрощает выполнение налоговых обязательств.

Какие отрасли доступны для иностранных инвестиций?

Индонезия регулирует доступ иностранных компаний к разным отраслям через Отрицательный инвестиционный список (DNI). В большинстве сфер, таких как туризм, торговля и консалтинг, иностранцы могут владеть бизнесом на 100%.

Как выбрать правильное место, чтобы открыть бизнес на Бали?

Денпасар: деловой центр острова, идеально подходит для компаний, ориентированных на местный рынок. Семиньяк и Чангу: популярные районы для ресторанов, отелей и кафе. Убуд: культурный центр, подходящий для бизнеса в области искусства и йоги. Кута: туристический район, идеальный для магазинов, баров и развлекательных заведений.

Документы, необходимые для регистрации PT PMA

Для успешной регистрации потребуется:

Название компании (3 варианта). Описание направлений деятельности. Юридический адрес. Паспорт учредителей (скан первой страницы). Фото 3х4 учредителей. Договор аренды офиса или земельный сертификат (при необходимости). Сведения о структуре акционеров и директоров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Можно ли открыть бизнес на Бали без местного партнёра?

Да, иностранные инвесторы могут владеть бизнесом на 100%, в зависимости от отрасли.

2. Сколько времени занимает регистрация PT PMA?

Обычно от 1 до 2 недель, если не требуется дополнительных лицензий.

3. Какой минимальный капитал нужен для регистрации?

Минимальная сумма оплаченного капитала составляет 10 миллиардов IDR (около $700 000).

4. Какие бизнес-направления наиболее популярны на Бали?

Туризм, гостиничный бизнес, рестораны, ретриты, магазины и консалтинговые услуги.

5. Что такое KITAS и как его получить?

KITAS — это временная рабочая виза для иностранцев. Её можно оформить после регистрации компании.

В чем отличие PT PMA от PT PMDN?

Для иностранных инвесторов и местных предпринимателей доступны две основные формы компаний: PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, компания с иностранным капиталом) и PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri, компания с местным капиталом). Несмотря на схожесть в организационно-правовой форме, эти компании имеют существенные различия.

PT PMDN — это компания с ограниченной ответственностью, предназначенная для местных инвесторов. Вся доля в этой компании должна принадлежать гражданам Индонезии или местным юридическим лицам.

Ключевые особенности PT PMDN:

Создана для местных инвесторов.

Не подлежит ограничениям на иностранную собственность, установленным в DNI.

Проще в регистрации и управлении.

Основные отличия между PT PMA и PT PMDN

Характеристика PT PMA PT PMDN Владение Доля иностранцев: до 100% (зависит от отрасли). Только местные инвесторы (100% местная собственность). Требования к капиталу Минимальный оплаченный капитал: 10 млрд IDR. Минимальный оплаченный капитал: варьируется (меньше, чем для PT PMA). Виза и рабочие разрешения Позволяет получать KITAS для иностранных сотрудников. Не предоставляет права на рабочую визу для иностранцев. Сектор деятельности Ограничен Negative Investment List (DNI). Не ограничен DNI. Процесс регистрации Более сложный и длительный (1–2 недели). Проще и быстрее (5–7 дней). Международные транзакции Имеет доступ к международным рынкам. Ограничена местным рынком. Налогообложение Прямо регулируется налоговыми органами Индонезии. Аналогично PT PMA, но для местных операций. Возможность владения недвижимостью Разрешено приобретение коммерческой недвижимости. Возможность шире, чем у PT PMA.

Владение и структура собственности

Одно из главных отличий между PT PMA и PT PMDN заключается в структуре собственности.

PT PMA : Доля иностранного капитала может составлять до 100%, но только в тех отраслях, которые разрешены Negative Investment List. Некоторые сферы, например, розничная торговля, требуют партнёрства с местными инвесторами.

: Доля иностранного капитала может составлять до 100%, но только в тех отраслях, которые разрешены Negative Investment List. Некоторые сферы, например, розничная торговля, требуют партнёрства с местными инвесторами. PT PMDN: Весь капитал компании должен принадлежать местным инвесторам, что делает её недоступной для иностранцев.

Минимальные требования к капиталу

Требования к уставному капиталу для PT PMA и PT PMDN различаются.

PT PMA : Минимальный оплаченный капитал составляет 10 миллиардов индонезийских рупий (около $700 000). Это требование делает PT PMA более подходящей для крупных иностранных инвесторов.

: Минимальный оплаченный капитал составляет 10 миллиардов индонезийских рупий (около $700 000). Это требование делает PT PMA более подходящей для крупных иностранных инвесторов. PT PMDN: Минимальный капитал значительно ниже и зависит от специфики бизнеса. Это делает PT PMDN более доступной для начинающих предпринимателей.

Доступ к визам и разрешениям

PT PMA : Позволяет иностранным учредителям и сотрудникам получить инвесторские и рабочие визы (KITAS). Это важно для компаний, которые планируют привлекать иностранный персонал.

: Позволяет иностранным учредителям и сотрудникам получить инвесторские и рабочие визы (KITAS). Это важно для компаний, которые планируют привлекать иностранный персонал. PT PMDN: Не предоставляет таких возможностей, так как рассчитана только на местных инвесторов и сотрудников.

Ограничения Negative Investment List (DNI)

PT PMA : В зависимости от отрасли компания может быть ограничена в уровне иностранного участия. Некоторые сферы, такие как образование или здравоохранение, требуют частичного местного владения.

: В зависимости от отрасли компания может быть ограничена в уровне иностранного участия. Некоторые сферы, такие как образование или здравоохранение, требуют частичного местного владения. PT PMDN: Не подчиняется этим ограничениям, что позволяет вести бизнес в любых доступных отраслях.

Процесс регистрации

PT PMA : Регистрация занимает больше времени и требует выполнения дополнительных процедур, таких как получение лицензий и регистрация в системе OSS (One Single Submission).

: Регистрация занимает больше времени и требует выполнения дополнительных процедур, таких как получение лицензий и регистрация в системе OSS (One Single Submission). PT PMDN: Регистрация проще и быстрее, что делает её предпочтительным вариантом для местных предпринимателей.

Доступ к рынкам

PT PMA : Предоставляет возможность выходить на международные рынки, что делает её подходящей для экспорта и импортных операций.

: Предоставляет возможность выходить на международные рынки, что делает её подходящей для экспорта и импортных операций. PT PMDN: Больше ориентирована на внутренний рынок Индонезии.

Налогообложение

Налоговые ставки и обязательства практически идентичны для PT PMA и PT PMDN. Однако PT PMA подлежит более строгому контролю со стороны налоговых органов, так как связана с международными операциями.

Какой открыть бизнес на Бали: PT PMA или PT PMDN?

PT PMA подходит вам, если:

Вы являетесь иностранным гражданином или представляете иностранную компанию. Ваш бизнес ориентирован на международные операции или экспорт. Вам нужно получить рабочую визу для проживания в Индонезии. Вы планируете инвестировать в отрасли, открытые для иностранного капитала.

PT PMDN — идеальный выбор, если:

Вы гражданин Индонезии или местная компания. Ваш бизнес полностью ориентирован на местный рынок. Вы хотите минимизировать затраты на создание компании. Вам не нужно нанимать иностранных сотрудников.

Почему стоит выбрать Bali Love для регистрации компании?

Самое очевидное — Bali Love одна из самых первых компаний, основанных на Бали для русскоязычных клиентов. Наша команда состоит из местных специалистов, которые имеют опыт в открытии компаний и знают всю структуру государственной регистрации предприятий в Индонезии.

Обращайся к нам, вы получаете:

Прозрачность и профессионализм. Bali Love обеспечивает полное сопровождение на каждом этапе регистрации компании, помогая избежать ошибок и задержек. Все затраты и сроки фиксируются в договоре, что исключает неожиданные расходы. Экономия времени. Процесс регистрации компании с Bali Love занимает всего 2–3 недели, что позволяет вам быстро приступить к ведению бизнеса. Опыт работы с иностранцами. Компания специализируется на регистрации PT PMA для иностранных инвесторов, что включает учёт всех нюансов, связанных с иностранным капиталом и визами. Гибкость услуг. Bali Love готова адаптировать услуги под ваши потребности, будь то добавление новых видов деятельности или помощь с получением лицензий.

Какие услуги мы оказываем по открытию компании на Бали:

Консультация. На этом этапе специалисты Bali Love помогают определить, какие виды деятельности и структура компании подойдут именно для вашего бизнеса. Подготовка документов. Bali Love собирает и подготавливает весь необходимый пакет документов для подачи в местные органы. Регистрация в системе OSS. Компания регистрируется в Единой системе подачи заявок (OSS). Это позволяет получить идентификационный номер компании (NIB) и базовые лицензии. Получение лицензий. После завершения базовой регистрации компания оформляет коммерческие и технические лицензии, необходимые для ведения конкретного бизнеса. Завершение процесса. После завершения всех этапов регистрации вы получаете готовую компанию, которая может легально работать в Индонезии.

Дополнительные услуги от Bali Love:

Помимо регистрации компании, Bali Love предлагает следующие услуги:

Оформление KITAS инвестора : временной визы для инвесторов, сотрудников и их семей.

: временной визы для инвесторов, сотрудников и их семей. Помощь с налогами : регистрация компании в налоговых органах и консультации по местному налогообложению.

: регистрация компании в налоговых органах и консультации по местному налогообложению. Юридическое сопровождение: решение всех вопросов, связанных с законодательством Индонезии.

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Открыть бизнес на Бали — это не только выгодное вложение, но и возможность наслаждаться уникальной атмосферой острова. Благодаря поддержке иностранных инвесторов, Индонезия упростила процесс регистрации компаний PT PMA, сделав его доступным для предпринимателей со всего мира.

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