Да, вы можете подавать документы свободно на визу в Австралию, США, Японию, Индию, Китай. Для стран шенгена вам потребуется КИТАС (KITAS) в Индонезии — это аббревиатура от Kartu Izin Tinggal Terbatas, что переводится как «карта временного проживания». Это официальное разрешение на временное пребывание в Индонезии для иностранных граждан. КИТАС выдается на определенный срок (обычно от 6 месяцев до 2 лет) и может быть продлена при необходимости.