Визовый центр в Индонезии Bali Love

Помогаем оформить все типы виз в Индонезию, КИТАС, PMA. Также, помогаем оформить Шенген, визы в США, Австралию, Китай, Японию и другие страны, если вы уже находитесь в Индонезии

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Визовый центр Bali Love - ваш надежный партнер в оформлении виз

Выберите направление, об остальном позаботится наш визовый центр в Индонезии.

Виза в Индонезию

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Виза в США

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Шенген

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Виза в Австралию

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Виза в Китай

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Виза в Индию

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Наша дружная команда Bali Love

Мы работаем уже более 10 лет. Наша команда состоит из местных специалистов, поэтому они лучше разбираются в местных визовых законах, а также помогут обеспечить более быструю коммуникацию с государственными органными. Для вас это означает более быстрое оформление виз, документов и благополучное решение самых нестандартных ситуаций

Разумов Денис - Основатель визового центра Бали Лав
Разумов Денис
Руководитель Bali Love

Координирует работу визового центра и занимается развитием компании

Сотрудник визового центра Бали лав
Carroline Melani
Исполнительный директор

Занимается подготовкой документов и оформлением виз для клиентов

Визовый центр в Индонезии Bali Love
Dina Noviantari
Визовый специалист

Занимается подготовкой документов и оформлением виз для клиентов

Komang Edi Sara Wiguna
Логист / супервайзер

Организует и координирует курьерские доставки, взаимодействует с клиентами

Визовый центр в Индонезии Bali Love
Gerit Rizki Widodo
Курьер

Занимается доставкой байков от офиса к клиенту и наоборот

Визовый центр в Индонезии Bali Love
Ida Bagus Kade Tresna Budi
Механик / курьер

Отвечает за доставку документов и обслуживанием мотоциклов

I Made Agus Adi Putra
Курьер

Доставляет клиентам мотоциклы, следит за их состоянием

Результат нашей работы: оформленные визы, открытые компании и довольные клиенты!

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Воспроизвести видео о Отзывы Bali Love
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Визовый центр в Индонезии Bali Love отзывы
Смотреть все отзывы

Услуги визового центра на территории Индонезии

Поиск переводчика, гида, покупка еды к вашему приезду и т.п.

Консультация по переезду

Вы получите ответы на вопросы и сможете сами составить план переезда

150$

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Помощь в открытии счета

После оплаты мы запишем вас на свободное время и дату → приходите → получаете карту

45$

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Водительские права

1 категория
Потребуется фото вашего паспорта, местный номер вотсап и оплата услуги. Оформление займет 1,5 часа.

130$

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Оформление загранпаспорта РФ в Индонезии

Срок изготовления от 1 до 3-х месяцев
Заполняете анкету → отправляете нам паспорт → мы вас записываем на биометрию → вы летите в Джакарту, там все сдаете → летите обратно на Бали ✅

150$

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Помощь с подбором жилья в Индонезии

При переговорах вживую стоимость аренды для вас будет меньше чем на сайте airbnb

100$ 

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Почему тысячи клиентов выбирают нас?

Экономим до 200 часов вашего времени

Мы предоставляем услуги под ключ, поэтому от вас понадобится только минимальный пакет документов, остальное сделаем мы

Даём 100 % гарантию получения виз

Если вам отказали в визе по нашей вине, то мы вернем деньги за услуги. Такого не случается, но для вашего спокойствия мы предоставляем гарантию

Организуем VIP-отдых под ключ

Для пар, всей семьи или соло-путешественников. Покупаем для вас авиабилеты, подбираем отель или семейное жильё, заботимся о трансфере, бронируем места на эксклюзивные мероприятия.

Гарантируем безопасную сделку  и  лучший сервис

Подписываем договор и отвечаем за качество наших услуг.

Принимаем оплату в рублях, долларах, рупиях или крипте

Используем все возможные варианты. Работаем через свифт и  криптообменники.

Предоставляем положительные отзывы

Наша компания получила 1000+ положительных отзывов о сервисе и скорости в оформлении виз в Индонезию, ведь мы делаем всё, как для себя. Клиенты возвращаются к нам и советуют нас своим друзьям, знакомым.

Заработок для турагентов
до 2000$ в месяц

сотрудничество с нами это:

Универсальность и гибкость
системы оплаты (рубль, валюта, криптовалюта)

Партнёрская программа
с щедрыми бонусами

Выгодные условия
и индивидуальный подход к каждому

Постоянная поддержка 
персонального менеджера

Доступность 
и простота в работе

Качественное решение 
услуг в кратчайшие сроки

Блог наших экспертов

Отвечаем на вопросы
Ваш визовый центр работает в Индонезии официально?

Да, у нас есть офис на Бали, куда вы можете приехать, если возникнет необходимость или желание. Мы зарегистрированы официально. Наш визовый центр, один из первых русскоязычных сервисов на территории Индонезии.

Я могу подать документы на визу в другую страну, находясь в Индонезии?

Да, вы можете подавать документы свободно на визу в Австралию, США, Японию, Индию, Китай. Для стран шенгена вам потребуется КИТАС (KITAS) в Индонезии — это аббревиатура от Kartu Izin Tinggal Terbatas, что переводится как «карта временного проживания». Это официальное разрешение на временное пребывание в Индонезии для иностранных граждан. КИТАС выдается на определенный срок (обычно от 6 месяцев до 2 лет) и может быть продлена при необходимости.

Я могу оформить загранпаспорт без вылета из Индонезии?

Да. Мы помогаем оформить загранпаспорт. Срок изготовления от 1 до 3-х месяцев. Заполняете анкету → отправляете нам паспорт → мы вас записываем на биометрию → вы летите в Джакарту (или если вы там, просто приходите в Посольство), там все сдаете → летите обратно на Бали или другой остров, где собственно отсановились.

Можно ли жить на Бали?

Да. Есть 2 пути:

  1. Жить по визе B211A: в этом случае вам придется каждые 60 дней продлевать визу в сумме можно жить без вылета из страны до 180 дней, потом вылететь в соседнюю страну и запустить процесс заново. Это не всем удобно.
  2. Оформить КИТАС (аналог ВНЖ). Он выдается на 1-2 года с правом продления. Можно получить КИТАС удаленщика или по открытию компании PMA. Этот способ выгоднее, как в финансовом плане, так и в трудозатратном. Не придется постоянно заботится о продлении и вылетать из страны.

Также, после проживания по КИТАС вы сможете оформить КИТАП - постоянное разрешение на проживание.