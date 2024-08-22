Визовый центр в Индонезии Bali Love
Помогаем оформить все типы виз в Индонезию, КИТАС, PMA. Также, помогаем оформить Шенген, визы в США, Австралию, Китай, Японию и другие страны, если вы уже находитесь в Индонезии
Визовый центр Bali Love - ваш надежный партнер в оформлении виз
Виза в Индонезию
Виза в США
Шенген
Виза в Австралию
Виза в Китай
Виза в Индию
Наша дружная команда Bali Love
Мы работаем уже более 10 лет. Наша команда состоит из местных специалистов, поэтому они лучше разбираются в местных визовых законах, а также помогут обеспечить более быструю коммуникацию с государственными органными. Для вас это означает более быстрое оформление виз, документов и благополучное решение самых нестандартных ситуаций
Разумов Денис
Руководитель Bali Love
Координирует работу визового центра и занимается развитием компании
Carroline Melani
Исполнительный директор
Занимается подготовкой документов и оформлением виз для клиентов
Dina Noviantari
Визовый специалист
Занимается подготовкой документов и оформлением виз для клиентов
Komang Edi Sara Wiguna
Логист / супервайзер
Организует и координирует курьерские доставки, взаимодействует с клиентами
Gerit Rizki Widodo
Курьер
Занимается доставкой байков от офиса к клиенту и наоборот
Ida Bagus Kade Tresna Budi
Механик / курьер
Отвечает за доставку документов и обслуживанием мотоциклов
I Made Agus Adi Putra
Курьер
Доставляет клиентам мотоциклы, следит за их состоянием
Результат нашей работы: оформленные визы, открытые компании и довольные клиенты!
Услуги визового центра на территории Индонезии
Поиск переводчика, гида, покупка еды к вашему приезду и т.п.
Консультация по переезду
Вы получите ответы на вопросы и сможете сами составить план переезда
150$
Помощь в открытии счета
После оплаты мы запишем вас на свободное время и дату → приходите → получаете карту
45$
Водительские права
1 категория
Потребуется фото вашего паспорта, местный номер вотсап и оплата услуги. Оформление займет 1,5 часа.
130$
Оформление загранпаспорта РФ в Индонезии
Срок изготовления от 1 до 3-х месяцев
Заполняете анкету → отправляете нам паспорт → мы вас записываем на биометрию → вы летите в Джакарту, там все сдаете → летите обратно на Бали ✅
150$
Помощь с подбором жилья в Индонезии
При переговорах вживую стоимость аренды для вас будет меньше чем на сайте airbnb
100$
Почему тысячи клиентов выбирают нас?
Заработок для турагентов
до 2000$ в месяц
Блог наших экспертов
Что такое КИТАС на БАЛИ? Как получить КИТАС (KITAS)?
КИТАС/ИТАС (Kartu Izin Tinggal Terbatas, KITAS) – это разрешение на ограниченное пребывание на Бали, которое выдается максимум на 2 года. Но это не означает,
Виза на Бали B211: как получить, сроки действия, стоимость
Туристическая виза на Бали B211 (ранее называлась социальной), выдается гражданам России и иных иностранных государств для посещения острова Бали в Индонезии
Виза по прибытию на Бали VOA (Visa on Arrival) и E-VOA: как получить?
Виза по прибытию на Бали (Visa on Arrival, VOA) – это вариант туристической визы, который позволяет гражданам определенных стран, включая
Как открыть бизнес на Бали PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing)
Индонезия, и особенно её жемчужина — остров Бали, стала одним из самых привлекательных направлений для иностранных инвестиций. Прекрасные природные условия,
Отвечаем на вопросы
Да, у нас есть офис на Бали, куда вы можете приехать, если возникнет необходимость или желание. Мы зарегистрированы официально. Наш визовый центр, один из первых русскоязычных сервисов на территории Индонезии.
Да, вы можете подавать документы свободно на визу в Австралию, США, Японию, Индию, Китай. Для стран шенгена вам потребуется КИТАС (KITAS) в Индонезии — это аббревиатура от Kartu Izin Tinggal Terbatas, что переводится как «карта временного проживания». Это официальное разрешение на временное пребывание в Индонезии для иностранных граждан. КИТАС выдается на определенный срок (обычно от 6 месяцев до 2 лет) и может быть продлена при необходимости.
Да. Мы помогаем оформить загранпаспорт. Срок изготовления от 1 до 3-х месяцев. Заполняете анкету → отправляете нам паспорт → мы вас записываем на биометрию → вы летите в Джакарту (или если вы там, просто приходите в Посольство), там все сдаете → летите обратно на Бали или другой остров, где собственно отсановились.
Да. Есть 2 пути:
- Жить по визе B211A: в этом случае вам придется каждые 60 дней продлевать визу в сумме можно жить без вылета из страны до 180 дней, потом вылететь в соседнюю страну и запустить процесс заново. Это не всем удобно.
- Оформить КИТАС (аналог ВНЖ). Он выдается на 1-2 года с правом продления. Можно получить КИТАС удаленщика или по открытию компании PMA. Этот способ выгоднее, как в финансовом плане, так и в трудозатратном. Не придется постоянно заботится о продлении и вылетать из страны.
Также, после проживания по КИТАС вы сможете оформить КИТАП - постоянное разрешение на проживание.