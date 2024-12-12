Как открыть счет на Бали? Какой банк на Бали выдает карты россиянам?

Если вы планируете длительное пребывание на Бали, открытие банковского счёта может значительно упростить вашу жизнь. Это удобно для оплаты услуг, снятия наличных, а также получения переводов. Несмотря на некоторые ограничения для иностранцев, процесс вполне осуществим при правильной подготовке. В этой статье мы расскажем, как открыть счет на Бали, какие банки подходят для разных видов виз, и какие документы вам понадобятся.
Можно ли открыть счет на Бали без KITAS россиянам и гражданам стран СНГ?
Для открытия счёта в большинстве индонезийских банков требуется KITAS (временное разрешение на проживание). Однако, даже с гостевой визой это возможно в некоторых банках, например, в BNI. В этом случае вам потребуется рекомендательное письмо от индонезийского поручителя. Например, от нашей компании Bali Love — мы можем выступить поручителем и помочь открыть счет на ваше имя.
Если вы не хотите заниматься всеми формальностями самостоятельно, рекомендуем воспользоваться услугами агентства, которое упростит процесс. Например, агентство Bali Love работает с Permata, BNI и другими банками, помогая клиентам с оформлением.
В каком банке можно открыть счет на Бали?
Разберём условия в наиболее популярных банках, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант.
1. Банк BNI
- Оформление: до двух недель.
- Депозиты:
- Рупиевый счёт: 1 200 000 IDR (неснижаемый остаток — 150 000 IDR).
- Долларовый счёт: 2 000 000 IDR (для этого счёта карта не выдаётся).
- Карта:
- Система Mastercard, не именная.
- Карта привязывается только к рупиевому счёту.
- Мобильное приложение: только на индонезийском языке.
- Лимиты:
- Онлайн-расходы — 10 000 000 IDR в день.
- Снятие в банкоматах — 5 000 000 IDR в день.
- Особенности: требуется индонезийский спонсор.
- Отделение: Кута.
2. Банк OCBC
- Оформление: до 7 рабочих дней.
- Депозиты:
- Рупиевый счёт: 50 000 000 IDR.
- Карта:
- Работает за пределами Индонезии, банк уведомлять не нужно.
- Можно привязать к PayPal.
- Мобильное приложение: на английском и индонезийском языках.
- Лимиты:
- Онлайн-расходы — 50 000 000 IDR в день.
- Снятие наличных в банкоматах — 15 000 000 IDR в день.
- Переводы в другие банки — до 1 млрд IDR (через RTGS).
- Особенности: требуется заполнить анкету на английском языке.
3. Банк Mega
- Оформление: 3 рабочих дня.
- Депозиты:
- Рупиевый счёт: 3 000 000 IDR (неснижаемый остаток — 100 000 IDR).
- Долларовый счёт: 250 USD.
- Карта:
- Система Visa, не именная.
- Привязана только к рупиевому счёту.
- Мобильное приложение: на индонезийском языке.
- Лимиты:
- Онлайн-расходы — до 250 000 000 IDR в день (самый высокий лимит среди всех банков).
- Особенности: приложение нельзя установить на iPhone с российским Apple ID.
4. Банк Permata
- Оформление: 5–7 рабочих дней.
- Депозиты:
- Рупиевый счёт: 250 000 IDR (неснижаемый остаток — 100 000 IDR).
- Карта:
- Мультивалютный рупиевый счёт, карта не именная.
- Мобильное приложение: на английском языке.
- Лимиты:
- Онлайн-расходы — до 10 000 000 IDR в день.
- Дневной лимит на снятие наличных — 10 000 000 IDR.
- Особенности: требуется предупреждать банк перед выездом за пределы Индонезии.
5. Банк Mandiri
- Оформление: около двух недель.
- Депозиты:
- Рупиевый счёт: 5 000 000 IDR (неснижаемый остаток — 100 000 IDR).
- Долларовый счёт: 100 USD.
- Карта:
- Система Visa, не именная.
- Привязана только к рупиевому счёту.
- Мобильное приложение: на английском языке.
- Лимиты:
- Онлайн-расходы — 10 000 000 IDR в день.
- Снятие наличных — 10 000 000 IDR в день.
- Особенности: требуется налоговый номер (ИНН или аналог).
6. Банк Maybank
- Оформление: около трёх рабочих дней.
- Депозиты:
- Рупиевый счёт: 1 000 000 IDR (неснижаемый остаток — 100 000 IDR).
- Долларовый счёт: 250 USD.
- Карта:
- Система Visa или Mastercard, не именная.
- Привязана только к рупиевому счёту.
- Мобильное приложение: на индонезийском языке.
- Лимиты:
- Онлайн-расходы — 30 000 000 IDR в день.
- Снятие наличных — 10 000 000 IDR в день.
- Особенности: при использовании российского ИНН время рассмотрения заявки увеличивается до двух недель.
Пошаговая инструкция: как открыть счет на Бали
- Выберите банк. Определитесь с подходящим банком в зависимости от ваших требований к депозиту, лимитам и удобству использования.
- Подготовьте документы:
- Обратитесь в агентство. Без поручителя вам счет в банке НЕ откроют. Поручителем может выступить компания, зарегистрированная в Индонезии либо местный житель. Предостережение на счет местных: они трутся возле банков, предлагая свои услуги за 70-100 долларов (в принципе берут почти также, как агентства), но очень частые случаи, когда индонезиец берет деньги и растворяется в закате. Стоит ли рисковать из за 30 баксов? Решать вам.
- Заполните анкету. Некоторые банки требуют анкету на английском языке. Опять же, если вам помогает визовый агент, то анкета будет уже заполнена, а вам останется поставить только подпись.
- Внесите депозит. После подачи документов вам нужно будет внести минимальный депозит, соответствующий требованиям банка. Например для Permata Bank он составляет 1 000 000 IDR. Поначалу жти деньги замораживаются, но через несколько месяцев вы сможете ими пользоваться.
- Получите карту. В зависимости от банка, карту можно получить в течение 1–14 дней. Если карта неименная, ее могут выдать сразу. Если вы хотите получить именную карточку, то придется подождать пару недель.
Советы для открытия счета
- Пользуйтесь агентствами. Они знают актуальные требования банков и помогут избежать задержек. Тем более, вам все равно нужен поручитель.
- Уточняйте условия в отделении. В разных отделениях одного банка условия могут отличаться. Тут опять же поможет агент. Мы для своих клиентов выбираем лучшие условия.
- Выбирайте банк с английским приложением. Это значительно облегчит управление счётом. Не у всех банков есть англоязычные приложения.
- Уведомляйте банк перед поездкой за границу. Чтобы избежать блокировки карты. Например для Permata Bank достаточно просто позвонить. Для других банков возможно потребуется приехать в офис.
Открыть счет на Бали — это отличный способ упростить финансовые операции, особенно если вы планируете длительное пребывание. Выбор банка зависит от ваших целей, типа визы и предпочтений по депозиту и лимитам. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете быстро оформить счёт и наслаждаться комфортным использованием банковских услуг на райском острове.
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